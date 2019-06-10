ترامب ينتقد قرارات الاحتياطي الفدرالي "المدمرة" للاقتصاد

اعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن ​المصرف المركزي​ اتّخذ قراراً "مدمراً جداً جداً" للاقتصاد عندما رفع معدلات الفائدة بشكل سريع.

ولطالما انتقد ترامب الاحتياطي الفدرالي ودعا واضعي السياسات فيه لخفض سعر الفائدة المرجعي، وقال في مقابلة مع "سي إن بي سي" "لم يصغوا إلي بكل تأكيد لأنهم ارتكبوا خطأ فادحًا. رفعوا معدلات الفائدة بشكل سريع جداً".

وأشار ترامب إلى أن الاحتياطي الفدرالي وضعه في موقف ضعيف في إطار النزاع التجاري مع ​الصين​، اذ بإمكان رئيسها شي جينبينغ إصدار أوامر للمصرف المركزي ومواجهة تأثير الرسوم التي فرضها ترامب على بضائع صينية بقيمة 250 مليار ​دولار​. وفق ما ذكرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية.