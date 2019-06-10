الصحة الفلسطينية: إسرائيل تتعمد استهداف الطواقم الطبية والمسعفين

لفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمسعفين، وعرقلة عملهم في تقديم الواجب الإنساني للمُصابين"، مشيرةً إلى أن "إطلاق الاحتلال النار على ضابط الإسعاف وإصابته بجروح بالغة في وجهه، جريمة حرب، وتعمد بإطلاق النار على المسعفين ومتطوعي الإسعاف الذين يؤدون واجبهم الإنساني".
وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يصر على خرق كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات، التي تدعو إلى حماية المسعفين أوقات النزاعات"، مطالبةً كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي، بـ"التحرك العاجل لحماية المواطنين العزل في كافة المدن الفلسطينية، الذين يتعرضون لمختلف أشكال القتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي".
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