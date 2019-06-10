رئيس الحكومة اليمنية: نخوض مع الإمارات معركة المصير المشترك في وجه مطامع إيران

لفت رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إلى أن "اليمن والإمارات تخوضان معركة المصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني القائم على الطائفية وتغذية الصراعات في المنطقة العربية"، واصفا زيارته للامارات بـ"أنها تاريخية والعلاقات بين البلدين استراتيجية".
وأشار إلى أن "القوات اليمنية والإماراتية تقاتل جنبا إلى جنب في معركة الدفاع عن العروبة في مواجهة المطامع الإيرانية".
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