رئيس الحكومة اليمنية: نخوض مع الإمارات معركة المصير المشترك في وجه مطامع إيران

لفت رئيس ​الحكومة اليمنية​ معين عبدالملك إلى أن "اليمن و​الإمارات​ تخوضان معركة المصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني القائم على الطائفية وتغذية الصراعات في المنطقة العربية"، واصفا زيارته للامارات بـ"أنها تاريخية والعلاقات بين البلدين استراتيجية".

وأشار إلى أن "​القوات اليمنية​ والإماراتية تقاتل جنبا إلى جنب في معركة الدفاع عن ​العروبة​ في مواجهة المطامع الإيرانية".