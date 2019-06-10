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رئيس الحكومة اليمنية: نخوض مع الإمارات معركة المصير المشترك في وجه مطامع إيران

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لفت رئيس ​الحكومة اليمنية​ معين عبدالملك إلى أن "اليمن و​الإمارات​ تخوضان معركة المصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني القائم على الطائفية وتغذية الصراعات في المنطقة العربية"، واصفا زيارته للامارات بـ"أنها تاريخية والعلاقات بين البلدين استراتيجية".

وأشار إلى أن "​القوات اليمنية​ والإماراتية تقاتل جنبا إلى جنب في معركة الدفاع عن ​العروبة​ في مواجهة المطامع الإيرانية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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