مسؤول ايراني أكد استخدام طهران السلمي للفضاء الخارجي

اكد مساعد وزير الخارحية للشؤون القانونية والدولية الايرانية غلامحسين دهقاني "ضرورة الاستخدام السلمي ومن دون تمييز للفضاء الخارجي"، مشيراً إلى "اننا نولي اهمية بالغة الى نشاطات منظمة شؤون ​الفضاء الخارجي​ للامم المتحدة وايضا لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وانطلاقا من ذلك لدينا مشاركة فاعلة في اجتماعاتها".

وشدد على "دور مكتب يونوسا الاممي الى جانب قرارات الدول في دعم وتوسيع مجالات التعاون الفضائي، بما في ذلك التعاون المشترك في مجال التبادل العلمي والفني وتناقل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدان"، مشيراً إلى أن "المتوقع من هذه المنظمة هو ان تعير اهمية خاصة الى حاجة الدول الناشئة في مجال الفضاء ولا سيما نظرا للحظر الامريكي الاحادي الجائر".

كما اعلن دهقاني عن "استعداد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية لاستضافة الجولة الثانية من اعمال "الورشة المشتركة حول استخدام التقنيات الفضائية لاحتواء الكوارث الطبيعية" المرتقبة في عام 2020".