إبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا وكوريا الجنوبية لما بعد بريكست

أعلنت ​بريطانيا​ أنها أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع ​كوريا الجنوبية​ للمحافظة على العلاقات في مرحلة ما بعد ​بريكست​. وتوصل وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إلى اتفاق مبدئي مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي في سيول، وفق ما أفاد بيان للحكومة البريطانية.

ويعد الاتفاق التجاري الأول لمرحلة ما بعد بريكست الذي تبرمه لندن مع دولة آسيوية ويأتي في أعقاب اتفاقات مشابهة توصلت إليها مع دول بينها تشيلي وإيسلندا والنروج وسويسرا، وذكر البيان الحكومي أن "التجارة بموجب هذه البنود بدلاً من شروط منظمة التجارية العالمية ستساهم بالتوفير بشكل كبير وحماية الوظائف البريطانية".