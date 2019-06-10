روحاني مستقبلا وزير الخارجية الألماني: طهران لم ولن تواجه طريقا مسدودا بسبب العقوبات

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن "طهران لم ولن تواجه طريقاً مسدوداً بسبب العقوبات"، مشيرًا إلى أنه "على أوروبا أن تواجه الإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران وتفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي".
وشدد روحاني على "أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران".
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