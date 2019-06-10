روحاني مستقبلا وزير الخارجية الألماني: طهران لم ولن تواجه طريقا مسدودا بسبب العقوبات

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن "​طهران​ لم ولن تواجه طريقاً مسدوداً بسبب العقوبات"، مشيرًا إلى أنه "على ​أوروبا​ أن تواجه ​الإرهاب​ الاقتصادي الأميركي ضد إيران وتفي بتعهداتها في إطار ​الاتفاق النووي​".

وشدد روحاني على "أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال ممارسة الضغوط على إيران".