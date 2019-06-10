وزير خارجية ارمينيا يؤكد أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران

أكد وزير الخارجية الأرميني زوهراب مناتساكانيان "أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية مع ​إيران​"، مشيرًا إلى أن "هذه العلاقات مهدت الأرضية لتمدد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى غرب آسيا وبالنتيجة الاتفاق بشكل مؤقت لايجاد منطقة تجارة حرة بين الدول الاعضاء في الاتحاد وايران".

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