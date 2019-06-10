اخبار العالم

روس آتوم تفتح فرعا بالرياض لاحتمال مشاركة روسيا في تنفيذ مشروع كهرذري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت شركة "روس آتوم" عن "افتتاح فرع لها في ​​ سيعمل على مسألة مشاركة الشركة في الإجراءات التنافسية لمشروع بناء محطة نووية المحتمل بمشاركة ​روسيا​"، مشيرة إلى أن "الشركة ستعمل على تسويق اقتراح بناء محطة نووية بقدرات كبيرة و صغيرة إضافة إلى مركز العلوم النووية والتقنيات في الأسواق الأجنبية".

وكان المدير العام للشركة أليكسي ليخاتشيوف قد صرح بداية الشهر الجاري، عن اقتراح ​موسكو​ بناء محطة طاقة كهرذرية في ​المملكة العربية السعودية​، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر —1200" من جيل 3+.

هذا وتنفذ "روس آتوم" مشاريع عاملة على مفاعل الماء المضغوط — 1200" في دول أخرى، من بينها بنغلاديش و​تركيا​ وبيلاروس وفنلندا، ​هنغاريا​.

وكان ليخاتشيوف قد أشار سابقاً، إلى أن موسكو تجري مباحثات مع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر و​الإمارات العربية المتحدة​، حول مشاريع من هذا النوع، واعتبر مع ذلك، أن منطقة ​شمال إفريقيا​ و​الشرق الأوسط​ من المناطق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة الكهروذرية.

وتعتبر "روس آتوم" أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد ​الطاقة النووية​، حيث نفذت أوامر توريد تقدر قيمتها بـ 133 مليار دولار أميركي، خلال 10 سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روس آتوم تفتح فرعا بالرياض لاحتمال مشاركة روسيا في تنفيذ مشروع كهرذري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا