روس آتوم تفتح فرعا بالرياض لاحتمال مشاركة روسيا في تنفيذ مشروع كهرذري

أعلنت شركة "روس آتوم" عن "افتتاح فرع لها في السعودية سيعمل على مسألة مشاركة الشركة في الإجراءات التنافسية لمشروع بناء محطة نووية المحتمل بمشاركة روسيا"، مشيرة إلى أن "الشركة ستعمل على تسويق اقتراح بناء محطة نووية بقدرات كبيرة و صغيرة إضافة إلى مركز العلوم النووية والتقنيات في الأسواق الأجنبية".
وكان المدير العام للشركة أليكسي ليخاتشيوف قد صرح بداية الشهر الجاري، عن اقتراح موسكو بناء محطة طاقة كهرذرية في المملكة العربية السعودية، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر —1200" من جيل 3+.
هذا وتنفذ "روس آتوم" مشاريع عاملة على مفاعل الماء المضغوط — 1200" في دول أخرى، من بينها بنغلاديش وتركيا وبيلاروس وفنلندا، هنغاريا.
وكان ليخاتشيوف قد أشار سابقاً، إلى أن موسكو تجري مباحثات مع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، حول مشاريع من هذا النوع، واعتبر مع ذلك، أن منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من المناطق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة الكهروذرية.
وتعتبر "روس آتوم" أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد الطاقة النووية، حيث نفذت أوامر توريد تقدر قيمتها بـ 133 مليار دولار أميركي، خلال 10 سنوات.
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