روس آتوم تفتح فرعا بالرياض لاحتمال مشاركة روسيا في تنفيذ مشروع كهرذري

أعلنت شركة "روس آتوم" عن "افتتاح فرع لها في ​السعودية​ سيعمل على مسألة مشاركة الشركة في الإجراءات التنافسية لمشروع بناء محطة نووية المحتمل بمشاركة ​روسيا​"، مشيرة إلى أن "الشركة ستعمل على تسويق اقتراح بناء محطة نووية بقدرات كبيرة و صغيرة إضافة إلى مركز العلوم النووية والتقنيات في الأسواق الأجنبية".

وكان المدير العام للشركة أليكسي ليخاتشيوف قد صرح بداية الشهر الجاري، عن اقتراح ​موسكو​ بناء محطة طاقة كهرذرية في ​المملكة العربية السعودية​، تعتمد على تكنولوجيات "في في إي إر —1200" من جيل 3+.

هذا وتنفذ "روس آتوم" مشاريع عاملة على مفاعل الماء المضغوط — 1200" في دول أخرى، من بينها بنغلاديش و​تركيا​ وبيلاروس وفنلندا، ​هنغاريا​.

وكان ليخاتشيوف قد أشار سابقاً، إلى أن موسكو تجري مباحثات مع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر و​الإمارات العربية المتحدة​، حول مشاريع من هذا النوع، واعتبر مع ذلك، أن منطقة ​شمال إفريقيا​ و​الشرق الأوسط​ من المناطق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة الكهروذرية.

وتعتبر "روس آتوم" أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد ​الطاقة النووية​، حيث نفذت أوامر توريد تقدر قيمتها بـ 133 مليار دولار أميركي، خلال 10 سنوات.