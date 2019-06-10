النشرة: احراق الاطارات على مدخل بعلبك واقفال الطريق احتجاجا على مداهمات الكنيسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ بان "عدد من الاشخاص أقدمت على احراق الاطارات على مدخل ​مدينة بعلبك​ الشمالي واقفال الطريق احتجاجاً على مداهمات الكنيسة ومقتل شخصين من ال زعيتر".

وكانت قيادة الجيش- مديرية التوجيه قد أعلنت في بيان انه أثناء قيام قوة من الجيش اليوم بمداهمة منازل مطلوبين بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم الإتجار بالمخدرات وإطلاق نار وسرقة سيارات في بلدة الكنيسة – البقاع، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل المطلوبين، ما دفع بالدورية إلى الرد بالمثل على مصادر النيران، ما أدى إلى إصابة وتوقيف عدد منهم، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والسيارات المسروقة وكمية كبيرة من المخدرات.

وسُلِّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.