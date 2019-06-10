مكتب آل فتوش: مطلقو النار في كسارات عين دارة ينتمون الى الحزب الاشتراكي

تعليقا على حادثة ​إطلاق النار​ في منطقة الكسارات في ​ضهر البيدر​ على خلفية وضع سواتر من قبل ​بلدية عين دارة​ منعا لاستكمال الاعمال في معمل الاسمنت التابع ل​آل فتوش​، افاد مصدر من مكتب آل فتوش لمراسل ​النشرة​ في زحلة، ان المعمل تعرض لهجوم من اكثر من 150 مسلحا، ينتمون الى ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، وأوقع ​اصابات​ طفيفة بين 4 شباب، احدهم أصيب برجله، كانوا مولجين حراسة المعمل.

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