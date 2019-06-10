النشرة: حادث سير بين سيارة وفان على اوتوستراد زفتا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ وفان على اوتوستراد زفتا قرب زبيب للديكور"، مشيراً إلى أن "الاضرار اقتصرت على الماديات".

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