مصادر البيئة للـNBN: غرامة رمي النفايات من النافذة قرار سيصدر في الفترة المقبلة

أفادت مصادر ​وزارة البيئة​ للـ NBN بأن "غرامة 350 الف ليرة لبنانية لكل من يرمي ​النفايات​ من نافذة السيارة هو قرار تتمّ دراسته من قبل الوزارة حاليًا"، مشيرة إلى أنه "سيصدر القرار في الفترة المقبلة".

يذكر أن الحملة الجديدة والتي عنوانها مكافحة رمي النفايات من نوافذ السيارات تأتي بعد حملة تنظيف الشاطئ، وهي مخالفة بيئية ملحوظة في القوانين ومحضر ضبطها 350 الف ليرة.