أفادت مصادر وزارة البيئة للـ NBN بأن "غرامة 350 الف ليرة لبنانية لكل من يرمي النفايات من نافذة السيارة هو قرار تتمّ دراسته من قبل الوزارة حاليًا"، مشيرة إلى أنه "سيصدر القرار في الفترة المقبلة".
يذكر أن الحملة الجديدة والتي عنوانها مكافحة رمي النفايات من نوافذ السيارات تأتي بعد حملة تنظيف الشاطئ، وهي مخالفة بيئية ملحوظة في القوانين ومحضر ضبطها 350 الف ليرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر البيئة للـNBN: غرامة رمي النفايات من النافذة قرار سيصدر في الفترة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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