النائب مصطفى حسين زار بعض الوزارات لمتابعة الشؤون العكارية

تابع رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى حسين في عدد من الوزارات شؤون المواطنين وأهالي عكار.
فالتقى حسين وزير الدفاع الياس بو صعب عارضاً للأوضاع العامة في البلاد وبشكل خاص الأوضاع الأمنية، اذ اثنى حسين على "دور الجيش في هذه المرحلة"، مشدداً على "أهمية دعمه".
وشوؤن الشباب والملفات الرياضية عرض لها النائب حسين مع الوزير محمد فنيش. وكان البحث مركزاً على سبل تقديم الدعم للنوادي في عكار واقامة تجمع رياضي، ووعد فنيش بالمساعدة بالتنسيق مع البلديات واتحاد البلديات.
كذلك، زار حسين وزارة المهجرين فعرض مع الوزير غسان عطالله لملفات بعض ابناء عكار التي لم تُختم بعد منذ الحرب اللبنانية، وملفات ابناء طرابلس الذين تضررت منازلهم جراء الاشتباكات التي شهدتها السنوات الاخيرة، وكان وعد عطالله بمتابعة الملف لاغلاقه.
وفي وزارة الشؤون الاجتماعية، التقى النائب حسين المدير العام للوزارة، متابعاً معه سلسلة ملفات تخص عكار وأهاليها خصوصاً لجهة موضوع المساعدات.
وبهدف تقديم واجب العزاء بوفاة شقيقة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، زار النائب مصطفى حسين مجمع المجتبى في الضاحية الجنوبية معزياً العائلة وقيادة "حزب الله".
ومساءً، زار حسين عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري معايداً بحلول عيد الفطر متمنياً ان يحمل العيد الخير والبركة للبنان، ومتمنياً الصحة لبري.
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