ميشال ضاهر: العجز سيصل الى 12.5 بالمئة وليس 7.59 بالمئة

أبدى النائب ​ميشال ضاهر​ استياءه من أداء الادارة السياسية للاقتصاد، معتبرا أن "السياسات النقدية تلعب دور تغطية سوء الادارة السياسية للاقتصاد". واوضح الضاهر في بيان بعد مشاركته في جلسة ​لجنة المال​ و​الموازنة​: "ان العجز المعلن في الموازنة هو 7.59 بالمئة، بينما نخفي عجزا إضافيا يقدر ب 1200 مليار ليرة، وهو يساوي عجزا إضافيا ب 5%، نتيجة الاستدانة بفائدة 1%، وهذا ما سيؤدي الى ارتفاع العجز الى 12.5%، رغم ​سياسة​ التقشف المعلنة".

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