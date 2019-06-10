طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان تسيطر كتل هوائيّة حارّة وجافّة على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، تبدأ بالإنحسار التدريجيّ يوم الأربعاء.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض ​درجات الحرارة​ وارتفاع نسبة الرطوبة خاصّةً على السّاحل ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً، كما يتكوّن ​الضباب​ في بعض المناطق الجبليّة

الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة وتكوّن ضباب في بعض المناطق الجبليّة

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة المتفرّقة خاصّةً في الداخل.