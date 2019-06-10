طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان تسيطر كتل هوائيّة حارّة وجافّة على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، تبدأ بالإنحسار التدريجيّ يوم الأربعاء.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خاصّةً على السّاحل ممّا يؤدّي إلى انخفاض مستوى الرؤية أحياناً، كما يتكوّن الضباب في بعض المناطق الجبليّة
الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة وتكوّن ضباب في بعض المناطق الجبليّة
الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرّقة خاصّةً في الداخل.
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