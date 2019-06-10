NBN: هناك ايجابية لإنجاز الموازنة واقرارها وتحويلها إلى الهيئة العامة في موعدها الدستوري

أكّدت قناة NBN، في نشرة أخبار السابعة مساء، أن "بداية أسبوع هادئة سياسيًا ومنتجة على مستوى العمل المؤسساتي"، مشيرة إلى أن "ورشة درس الموازنة انطلقت بزخم في لجنة المال التي استمعت إلى أجوبة وزير المال علي حسن خليل على الأسئلة التي كانت قد طرحتها عليه قبل عيد الفطر على أن تستكمل النقاش في درس فصول الموازنة خلال جلسات متتالية صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع".

وأوضحت أن "هذه الاندفاعة النيابية التي سجلت حضورًا نيابيًا بلغ نحو الخمسين نائبًا بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الذي أكد عليه وزير المال علي حسن خليل بالاستعداد للإجابة على كافة الأسئلة يُؤشران على إيجابية لإنجازها وإقرارها وتحويلها إلى الهيئة العامة في موعدها الدستوري كما أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان"، لافتًا إلى أنه "تبقى مسألة قطع الحساب مسجلة على دفتر ملاحظات لجنة المال والموازنة".

ونوهت بأنه "في جلسة اليوم حضرت مسألة المخصصات العائدة للجمعيات حيث كان لوزير المال مداخلة ركز فيها على أحقية مطلب الجمعيات التي تغطي حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة وشدد على ضرورة إنجاز عقود 2019 المتعلقة بها حتى لا تتكرر مشكلة التأخير في دفع المستحقات لهذه الجمعيات التي لم توقع لتاريخه"، مشددة على أنه "في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أكد خليل أن المشكلة الأساسية تعود في تنفيذ العقود مع الجمعيات في وزارة الشؤون بحيث أن توقيعها تم مع نهاية 2018 في وقت من المفروض توقيعها في الشهر الأول من السنة للسير بالتصفيات ودفعه دوريًا وأشار خليل إلى أنه تابع هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توفر السيولة وسيتم تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنية ومنها سيسوبيل وهو ما كان موضع ترحيب من وزير الشؤون الإجتماعية".

ورأت أن "قضية اللبناني ​نزار زكا​ وصلت إلى خواتيمها واليوم التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ بزكا ومن المتوقع أن يستكمل الإتصالات مع المسؤولين الإيرانيين حتى يوم غدٍ للعودة إلى لبنان"، كاشفة أن "اللقاء الذي جمع إبراهيم وزكا دام ساعة ونصف الساعة حيث توجه المدير العامة للأمن العام إلى زكا قائلاً: وعدتك في الزيارة الأخيرة بأنني ساصطحبك معي وأنا اليوم جئت لنعود سوياً إلى ​بيروت​"، مضيفة: " ونفى اللواء إبراهيم كل ما يشاع حول عملية إطلاق نزار زكا مؤكداً أنها عملية منفصلة وتجري كما تم الإتفاق عليها، ولفت إبراهيم للـNBN إلى أن ​السلطات الإيرانية​ تؤكد أن إطلاق سراح زكا جاء بمطلب من ​رئيس الجمهورية​ وقال: ستشاهدون غداً نهاية العملية في ​قصر بعبدا​".