النشرة: إصابات نتيجة اشتباكات بين الجيش ومطلوبين في حي الشراونة

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأن "أقرباء واشقاء المطلوبن الذين قضوا برصاص ​الجيش اللبناني​ في ​مداهمة​ الكنيسة يطلقون النار على حواجز ومراكز الجيش اللبناني في ​الشراونة​ والجيش اللبناني يرد لتوسعة دائرة الاشتباكات ب​الاسلحة​ الخفيفة والمتوسطة وقذائف الار بي جي ما أدى إلى وقوع إصابات"، مشيراً إلى "الرصاص الطائش يتساقط على المنازل والممتلكات".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك عن "وقوع اشتباكات بين الجيش ومطلوبين في حي الشراونة يستعمل فيها أسلحة رشاشة وقذائف".