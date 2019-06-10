العريضي: عمل صابر مراد البطولي في مدينة طرابلس ذكرني ببداية تكون وعيي السياسي

أكد الوزير السابق ​غازي العريضي​ ان "العمل البطولي الذي قام به صابر مراد في ​مدينة طرابلس​، ذكرني ببداية تكون وعيي السياسي الذي بني على ما سبق واستمر معي لاحقا وهو شعار التلاحم الوطني الفلسطيني - اللبناني، وصابر مراد أثبت مجددا ان الفلسطيني في لبنان ليس عنصرا يستهدف أمن لبنان واستقراره، فقد حمى صابر مراد أمن لبنان واستقراره، وافتدى بدمه هذا الأمن والاستقرار، وأكد الأخوة اللبنانية - الفلسطينية والموقف المشترك، وسنبقى معا في مواجهة هذا ​الإرهاب​ الاسرائيلي وأي شكل من أشكال الإرهاب".

ولفت العريضي في حديث لـ"وفا" ان "هذا يستوجب بطبيعة الحال أن يقلع أي شخص في لبنان عن محاولة التفكير بشكل عنصري ضد الفلسطينيين في لبنان، وان صورة الفلسطيني الحقيقي بنواياه تجاه لبنان بموقفه من لبنان جسده صابر حيث تصرف كأنه عنصر من عناصر ​الجيش اللبناني​ او من ​قوى الأمن الداخلي​، دافع عن رفاق السلاح وأنقذ مدينة وأنقذ امنا واستقرارا لمجتمع بأكمله".

ووجه "له التحية والتمني بالشفاء العاجل، والتحية للأخ الرئيس محمود عباس الذي أعطى الموقف بعده الحقيقي بمنحه صابر مراد وسام ميدالية الشجاعة".