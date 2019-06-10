حرب: استقرار القضاة المعيشي والنفسي ضمان  للعدالة ورادع للمخالفين

لفت النائب السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "أنني أتساءل ماذا يبقى من ​لبنان​ إذا أصبح قضاؤه رهينة اللعبة السياسية والمهاترات والشعبوية وإذا كانت رواتب وتعويضات ​القضاة​ مرتبطة بمزاجات المسؤولين واستباحة الفاسدين للمال العام لتكديس ثرواتهم غير المشروعة؟"، مشيرًا إلى أن "استقرار القضاة المعيشي والنفسي ضمان للعدالة ورادع للمخالفين".

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