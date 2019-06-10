تركيا تحتج رسميا على سوء معاملة إيسلندا لمنتخبها

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP أنقرة تحتج رسميا على سوء معاملة إيسلندا لمنتخب تركياتركيا تحتج رسميا على سوء معاملة إيسلندا لمنتخبها قدمت تركيا عبر سفارتها في النرويج، مذكرة احتجاج إلى السلطات الإيسلندية، بسبب سوء معاملة المنتخب التركي لكرة القدم في مطار العاصمة الإيسلندية ريكيافيك. ودانت تركيا في مذكرتها الاحتجاجية، المعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، مطالبة السلطات الإيسلندية باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أعضاء المنتخب. وأشارت أنقرة إلى المواقف التي تعرض لها لاعبو المنتخب التركي خلال إجراءات الدخول إلى إيسلندا. واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش. Advertisements ووصل المنتخب التركي أمس إلى العاصمة ريكيافيك، لمواجهة نظيره الإيسلندي في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020. وكان المنتخب التركي، حقق الجمعة الماضي، فوزا ثمينا ومفاجئا على نظيره الفرنسي (2-0)، بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم. المصدر: الأناضول

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