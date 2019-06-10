شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد هلالى يطالب بإلغاء مسمى "مجلس أعلى" من قانون هيئة الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن إنشاء هيئة للدواء ستكون خطوة مهمة لتطوير منظومة الدواء، مطالبا بإلغاء مسمى "مجلس أعلى للدواء" فى مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه قد يؤدى إلى البيروقراطية.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وطالب "هلالى" بالاهتمام بمنظومة الطب البيطري، وقال إنه لا يقل إهمية عن الطب البشرى، وأشاد بالجهود المبذولة فى هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

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من جانبه، وجه النائب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، رسالة طمأنة لجميع أعضاء نقابة الصيادلة، بتأكيده أن مشروع قانون إنشاء هيئة الدواء سيخرج بالتوافق وسينال رضاهم، وسيتم تحقيق مطالبهم.

وأكد اهمية إنشاء هيئة الدواء، وأنها مطلب للجميع، لدرجة أن البعض طالب فى وقت سابق بإنشاء وزارة للدواء، نظرا لأهمية هذا الملف وأهمية عودة صناعة الدواء المصرية لريادتها.

وطالب "أبو الخير" بضرورة مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإصداره تزامنا مع مناقشة قانون هيئة الدواء.