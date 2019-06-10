شكرا لقرائتكم خبر عن قاضى منشق عن الإخوان يكشف دور بريطانيا فى تمويل مقالات الإخوان التحريضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، أن بريطانيا هى صاحبة الدور الأكبر فى الإيصال بفلول الإخوان إلى المنابر الإعلامية الدولية ذات الانتشار الواسع و قد أطلقت شرارة البدء من من الفضائيات و الصحف التابعة لها مثل شبكة بى بى سى البريطانية، موضحا أن ظهور مقال ليحيى حامد فى فورين بوليسى جاء بدعم بريطانى.

وأضاف القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، أن بريطانيا صاحبة الدور الفاعل فى الدفع بعدد من المنظمات الحقوقية ذات الصلة الوثيقة بها مثل " هيومن رايتس ووتش " - إلى إصدار تقارير كاذبة تسئ إلى مصر .

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ولفت عماد أبو هاشم، إلى أن الحملة الشعواء التى تشنها بريطانيا ضد مصر و تلعب فيها أجهزتها الأمنية على المكشوف ممولة من قبل النظام القطرى و تستهدف الإضرار بالمركز الإقتصادى للبلاد و نشر أخبار كاذبة ﻹثارة الفوضى و البلبلة كما أفصح عنه المقال الأخير الذى نشره الإخوانى يحيى حامد فى " فورين بولسى ".