شكرا لقرائتكم خبر عن منى محرز أمام "لجنة الصحة" بمجلس النواب: 80% من الأمراض تأتى من الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن 80%؜ من أمراض الإنسان قادمة من الحيوان، وبالتالى الحل الأساسى فى حل هذه المشكلة هو الحفاظ على صحة الحيوان.

وأضافت محرز، فى كلمتها خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الآن، حول مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات، أن القطاع البيطرى ممثل بهيئات الدواء الجديدة، وهذا أمر في غاية الأهمية، مشيرة إلى أن الادوية البيطرية مختلفة تمام عن الأدوية المخصصة للإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، حول مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، بحضور ممثلي وزارتى الصحة والزراعة.