شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصادر لتمويل هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا فى القانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وحددت المادة"12"من مشروع القانون موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات المالية التى قد تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة، والقروض والمنح التى تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى حدود أغراضها، وعائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها، مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة، ومقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى

وجاءت المادة 12 كما وافق عليها المجلس كالأتى

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.

2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها.

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3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى حدود أغراضها.

4- عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها.

5- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.

6- مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.