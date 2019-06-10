شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إنشاء هيئة الدواء يعيد صناعة الدواء لريادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، بمشروع قانون إنشاء هيئة الدواء، مؤكدا أهمية وجود هيئة قوية تدير منظومة الدواء فى مصر وأن تعود مصر للريادة بعد أن تراجع دورها بشكل كبير.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الآن، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والتكنولوجيا الطبية.

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وتابع: "لابد من الاستفادة من التجارب الدولية بخصوص هيئة الدواء، والمهم الهيئة هل مستقلة أم لا، مستمرة أم لا، وهذه الهيئة يمكنها تنقية قوانين الدواء، وصناعة الدواء مهمة، ويوجد كوادر، ولكن عدم وجود تنظيم قوى يراقب ويشرف عليها أدى لتراجع صناعة الدواء".

وأيد طلعت عبد القوى وجهة نظر بعض النواب الذين يطالبون بإلغاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية المنصوص عليه فى مشروع القانون، قائلا: "تاريخيا المجالس الأعلى أثبتت عدم نجاحها".