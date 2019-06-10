عشراوي تدعو الاتحاد الأوروبي لتبني خطوات رادعة للحد من خروقات إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ)

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الاتحاد الأوروبي لتبني خطوات عاجلة ورادعة للحد من الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية، ووقف انتهاكات الاحتلال وممارساته غير الشرعية.

جاء ذلك خلال لقائها ممثل سلوفينيا لدى فلسطين ميلكو دولينسيك، اليوم الاثنين، بمناسبة انتهاء مهامه، وذلك في مقر منظمة التحرير بمدينة رام الله.

وشكرت عشراوي دولة سلوفينيا على مواقفها المنسجمة مع القانون الدولي والداعمة لحقوق شعب فلسطين، وتقديرها لدور السفير دولينسيك في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آليات التعاون والتواصل.

وجددت عشراوي دعوة القيادة لسلوفينيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة الهامة والداعمة لمساعي السلام في المنطقة، والمنسجمة مع موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.