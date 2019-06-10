نتنياهو: ظريف يكذب مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - تل ابيب - (د ب أ)

عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقوال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قائلا إن "ظريف يكذب مرة أخرى".

وقال نتنياهو اليوم الاثنين إن إيران هي التي تهدد يوما بعد يوم بإبادة دولة إسرائيل،بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وذكر نتنياهو أن إيران أقرب من أي وقت مضى للحصول على القنبلة النووية وتقوم بتكثيف جهودها لتسريع برنامجها النووي.

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وتابع نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح لطهران بأي شكل من الأشكال بتطوير السلاح النووي، الذي يعرض أمن دولة اسرائيل والعالم بأسره للخطر.

وذكر نتنياهو إن إيران تحاول التموضع عسكريًا في سورية واليوم أعلنت بأنها تسرع برنامجها النووي.

كان ظريف قد قال في بداية لقائه نظيره الألماني هايكو ماس إن "نتنياهو يهدد بتدمير إيران، ومن غير المعقول أن يهدد شعبنا دون الرد عليه".

يشار إلى أن نتنياهو يتهم على نحو متكرر ايران بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية وبالتموضع عسكريا في سورية المجاورة لبلاده ، وهدد بالا يسمح للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحقيق اهدافها .