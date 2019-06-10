بوتين وولي عهد أبوظبي يبحثان هاتفيا الوضع في منطقة الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب ا)

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي، محمد آل نهيان، بحثا خلاله قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الخليج.

وأضاف الكرملين في بيان "نوقشت القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، الذي تم توقيعه عقب المحادثات بين فلاديمير بوتين ومحمد آل نهيان في موسكو في حزيران /يونيو الماضي"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

كما أكد الجانبان،بحسب البيان، على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، واتفقا أيضًا على مواصلة الاتصالات والمشاورات بين البلدين.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد توترا بسبب التصعيد بين إيران والولايات المتحدة التي قامت بارسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة،بعدما هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه نحو 40%من امدادات النفط العالميةردا على تشديد العقوبات على قطاع النفط الإيراني وقطاعات اخرى.