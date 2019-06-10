أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، شن عمليات جوية هجومية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار جيزان جنوب غربي السعودية.
وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار جيزان.
ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن "الهجمات الجوية على مطار جيزان استهدفت مرابض ومحطات الطائرات من دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن"، مضيفا أن "الهجمات الجوية تأتي بعد أن حولت دول العدوان مطار جيزان إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن".
ويعد هجوم "أنصار الله" على مطار جيزان هو الثاني من نوعه خلال نحو أسبوعين، حيث أعلنت الجماعة في 26 ماي الفارط استهداف مرابض الطائرات الحربية فيه بطائرة مفخخة مسيرة من ذات النوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيّون يتبنّون هجماتٍ جديدة بـ"طائرات مسيّرة" على منشآتٍ حيويّة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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