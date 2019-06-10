تفاصيل زيارة وفد من المعارضة السورية لتل أبيب

كشف الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهن عن زيارة يقوم بنا وفد من المعارضة السورية في الخارج إلى تل أبيب لبحث ما أسماه "مبادرة سلام سورية إسرائيلية".

وكتب كوهن في تغريدة على حسابه في "تويتر" نشرها أمس الأحد: "وفد من المعارضة السورية موجود في تل أبيب ومجتمع الآن مع مسؤولين إسرائيليين".

ونشر كوهين مقطع فيديو خلال لقائه "المعارض السوري الميقم في ألمانيا عصام زيتون" الذي

يترأس الوفد، وكشف فيه بعض التفاصيل حول الزيارة وهدفها، مضيفا أنه بحث مع زيتون "مبادرته للسلام" في سوريا.

وقال زيتون في الفيديو إن "المبادرة تنطلق من قناعة بأن السوريين لم يصلوا إلى صيغة لإنهاء القتل على الأقل"، وترمي إلى "تأمين مصالح دول استراتيجية وقطع الأياد الطامعة في سوريا".

وأوضح أنها تقترح وضع سوريا خلال المرحلة الانتقالية تحت الوصاية الدولية كون المعارضة غير قادرة على تشكيل مؤسسات أمنية.

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وقال: "في البداية تجب معالجة ملف الأمن.. فنحن بحاجة إلى دول أو تحالفات أو ائتلافات دولية عسكرية تتدخل لفرض الأمن".

وتسعى الخطة أيضا إلى "إخراج الجهات الطامعة، وعلى رأسها إيران، من سوريا للحد من سلطة الأسد".

وهذه الزيارة ليست الأولى من نوعها لزيتون، فقد سبقتها زيارة أخرى، في سبتمبر 2016، وشارك في مؤتمر "هرتسليا" للأمن القومي الإسرائيلي، مقدما نفسه على أنه ممثل عن "الجيش السوري الحر".