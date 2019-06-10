لندن: الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في شروط الحكومة البريطانية الجديدة بشأن "بريكست"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يفكر في مفاوضات جديدة بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد تشكيل حكومة بريطانية جديدة.
واستند الوزير في كلامه إلى محادثة سابقة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بورتسموث، أثناء الاحتفالات بذكرى فتح الجبهة الثانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال: " ذكرت ميركل أن الاتحاد الأوروبي، معقدوم الحكومة البريطانية الجديدة، سينظر في المقترحات التي ستقدمها".
وأضاف: "أنا متأكد تماما، أننا إذا اخترنا الطريقة الصحيحة لهذه المشكلة، فإن الأوروبيين سيرغبون بالتفاوض على حزمة من التدابير (حول مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي).
وأشار هانت، إلى أن ميركل، ألمحت إلى احتمال انفتاح الاتحاد الأوروبي لحل
وقالت ميركل لهانت: " ليس لألمانيا حدود مع جمهورية إيرلندا كما هو الحال لديكم.. لذلك يجب أن تعثروا على الحل بأنفسكم".
وفي الوقت الحالي، لا توجد حدود "ملموسة" بين جمهورية إيرلندا، وإيرلندا الشمالية، ويقطع السكان من الجانبين الحدود دون عوائق، وهناك تبادل حر للسلع والخدمات.
ولكن، مع خروج بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي، ستتحول هذه الحدود الافتراضية، إلى حدود حقيقية تشمل مراقبة الجوازات والجمارك.
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