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فلسطين تتهم فريدمان بمساعدة نتنياهو على ضم مستوطنات الضفة

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اعتبر وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، أن "تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، تهدف لمساعدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وطالب المالكي أثناء زيارة قام بها اليوم إلى وارسو، المجتمع الدولي

بالتصدي لهذا الأمر والرد عليه.

 

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وكانت الخارجية الفلسطينية قد أصدرت بيانا في وقت سابق، نددت فيه بموقف فريدمان المؤيد لحق إسرائيل في الاحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن موقفا

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كهذا يعكس التناغم بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل ويكشف عن حجم التنسيق والتفاهم بين الجانبين على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

 

وكان السفير فريدمان قد قال في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز": "وفقا لظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ ببعض المستوطنات في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح".

 

 

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