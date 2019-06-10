معايدة أردنية ملكية: كم أنا محظوظة بقربك

عايدت ملكة الأردن رانيا العبدالله بكلمات مؤثرة نابعة من شغاف القلب، زوجها الملك عبدالله الثاني في الذكرى العشرين لجلوسه على العرش.

ونشرت في حسابها عبر "إنستجرام" صورة

تجمعها به أرفقتها بمعايدة خاصة جاء فيها: "كم أنا محظوظة بقربك. شكرا على، أمس، واليوم وكلي شوق لغد أنتفيه.. سيدي.. كل عام وأنت في القلب ملك وعلى الرأس تاج".

الصورة المعبّرة التي تختزل عمق العلاقة الصلبة للزوجين، حازت تفاعلا فور نشرها، إذ ظهرت الملكة رانيا ممسكة يد الملك عبدالله وابتسامة الرضا على محياها.