عون ينتظر نتيجة حرب إدلب

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، أن لبنان يترقب بحذر نتائج حرب إدلب، لافتاً إلى وجود معلومات عن إرهابيين فروا من المنطقة، وقد ينجح بعضهم في الوصول إلى لبنان.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن شخصيات التقت الرئيس عون قوله، إن "لبنان يترقب بحذر ما يمكن أن يتأتى من "حرب إدلب"، مشيراً إلى أن هناك معلومات عنقياديين إرهابيين فروا من المنطقة، وقد ينجح بعضهم بالوصول إلى لبنان، وأن الأجهزة المعنية تقوم بما يلزم بسرية لرصد حركتهم".
وختم بالقول إن "ما حصل فوق الأرض في طرابلس قبل أيام، رآه كل الناس، وباتوا على علم به، ولكن ما يجري تحت الأرض هو مهمة
تصريح الرئيس اللبناني جاء بعد أيام على العملية الإرهابية التي نفذها الداعشي عبد الرحمن مبسوط في طرابلس شمال لبنان، وأدت إلى مقتل 4 عناصر أمن.
وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب قد أكد خلال زيارة إلى طرابلس أن "معظم الذين قاتلوا في سوريا هم من الإرهابيين المحتملين"، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات هذا الاعتداء.
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