ترامب يدافع عن اتفاقه مع المكسيك ويتعهد بإعلان تفاصيل جديدة

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأحد عن اتفاق إدارته مع المكسيك من الانتقادات بعدم وجود التزامات جديدة كبرى لوقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وقال يوم الأحد، إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً.

لا تزال الجوانب الرئيسية للاتفاق غير واضحة، بما في ذلك إن كانت المكسيك تعهدت بشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، وما إذا كان الاتفاق وسع نطاق التزام سابق من جانب المكسيك لفرض ضوابط أشد على حدودها الجنوبية مع جواتيمالا.

وقال أعضاء ديموقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ إن العديد من جوانب الاتفاق ليست جديدة، في حين رفض السفير المكسيكي لدى الولايات المتحدة تأكيد إن كان الاتفاق يتضمن أي التزامات بشأن السلع الزراعية.

ولم يتضمن الاتفاق، الذي أعلن يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من المحادثات في واشنطن، تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها خمسة في المئة على جميع البضائع المكسيكية، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، ما لم تلتزم المكسيك ببذل المزيد للمساعدة في الحد من زيادة المهاجرين الذين يصلون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكتب ترامب على تويتر "المكسيك لم تكن متعاونة بشأن الحدود في أمور كانت تشغلنا... والآن لدي ثقة كاملة خاصة بعد التحدث مع رئيسهم بالأمس، أنهم سيكونون في غاية التعاون ويرغبون في إنجاز المهمة على النحو الصحيح".

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وأضاف "المهم.. أنه تم الاتفاق على بعض الأمور التي لم تذكر في البيان الصحفي أمس، وتحديداً أمر ما. وسيتم إعلان هذا في الوقت المناسب".

ووضح البيان المشترك الذي صدر يوم الجمعة، شروط الاتفاق بشكل كبير، لكنه تضمن القليل من التفاصيل.

وقفز البيزو المكسيكي مقابل الدولار في الأسواق الآسيوية وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الأحد بعد الاتفاق.

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وكان ترامب أعلن مساء الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإنّ الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدّد بفرضها على مكسيكو "تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمّى".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق موقّع مع المكسيك. الرسوم الجمركية التي كان مقرّراً فرضها من قبل الولايات المتحدة يوم الإثنين ضدّ المكسيك، تمّ بالتالي تعليقها إلى أجل غير مسمى".