كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انكماش الاقتصاد البريطانى أربعة أضعاف المتوقع بسبب جمود البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة في أبريل مع استمرار جمود عملية البريكست "الخروج من الاتحاد الأوروبى" بعد الموعد النهائي المقترح للمغادرة من التكتل.

وكان التراجع الشهري الأخير أكبر بأربعة أضعاف مما توقعه المحللون، وشهد انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي بعد انخفاضه بنسبة 0.1 في المائة في مارس.

ووفقاً لصحيفة اندبندنت، اليوم، فقد تباطأ تخزين البضائع للتعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بعد تراجع الموعد النهائي إلى 31 أكتوبر.

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وعززت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للأشهر السابقة من هذا العام مع زيادة أعداد المصنِّعين في الإمدادات.

ومع تراجع هذا التأثير، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.7 في المائة في أبريل مقارنة بشهر مارس، بينما انخفض التصنيع بنسبة 3.9 في المائة - وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2002.

ووضع مكتب الإحصاء الوطني "الهبوط" في "الهبوط الحاد في إنتاج السيارات" الذي انخفض بنسبة 24 في المائة. أغلق عدد من مصانع السيارات أبوابها في أبريل مع استعداد الشركات المصنعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق إبرام عمليات إغلاق سنوية يتم إجراؤها في فصل الصيف.