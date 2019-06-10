كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد مئات مواقع الإعدام العلنى فى كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت جماعة حقوقية كورية، إلى ما لا يقل عن 323 موقعًا تستخدمها حكومة بيونجيانج لتنفيذ عقوبة الإعدام العلنى، مضيفة أن كوريا الشمالية تنفذ عمليات إعدام علنية للتحريض على الخوف بين الجمهور.

ووفقاً لوكالة رويترز، أن تقرير مجموعة عمل العدالة الانتقالية ومقرها سيول هو نتاج لأربع سنوات من البحث والمقابلات مع أكثر من 600 من الهاربين الكوريين الشماليين الذين يعيشون خارج البلاد.

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وقالت سارة أ. سون ، مديرة أبحاث مجموعة العدالة الانتقالية :"يجب أن تُعد عمليات الإعدام العامة الناس بمواقف سياسية معينة لدى الدولة".

"لكن السبب الثاني والأقوى هو أنه يغرس ثقافة الخوف بين الناس العاديين."

وكان الأعضاء الذين تم تصفيتهم من النخبة من بين الذين أُعدموا في الأماكن العامة، مثل عم الزعيم كيم جونج أون، جانج سونج ثايك، في عام 2013.