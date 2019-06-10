كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزايد التوترات بشأن القضية النووية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة حادة في المواجهة الأمريكية الإيرانية ، بعد عام من تخلي واشنطن عن اتفاق بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية .

شددت واشنطن العقوبات من بداية مايو ، وأمرت جميع البلدان والشركات بوقف جميع واردات النفط الإيراني أو طردهم من النظام المالي العالمي .

كما بدأت مناقشة المواجهة العسكرية ، بإرسال قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما تصفه بالتهديدات الإيرانية .

وردت إيران بتهديد بزيادة تخصيب اليورانيوم ، قائلة إن الأمر متروك للأوروبيين الذين ما زالوا يدعمون الصفقة النووية لإنقاذها من خلال إيجاد طرق لضمان حصول طهران على الفوائد الاقتصادية التي وعدت بها.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ، الذي تتولى وكالته مسؤولية مراقبة امتثال إيران للاتفاق النووي ، إن إيران تنتج الآن يورانيوم مخصبًا أكثر من ذي قبل ، لكن لم يتضح متى قد تصل إلى حدود المخزونات المنصوص عليها في الاتفاقية .

وقال في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان إنتاج اليورانيوم المخصب قد تسارع منذ التقرير الفصلي الأخير للوكالة ، الذي وجد أن إيران تمتثل للاتفاق النووي اعتبارًا من 20 مايو ، "نعم ، معدل الإنتاج في ازدياد". كثيرا قد زاد من قبل .

وقالت إيران الشهر الماضي إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق لكنها ستضاعف إنتاجها لليورانيوم المخصب إلى أربعة أضعاف - وهي خطوة يمكن أن تأخذها خارج نطاق الامتثال إذا ارتفعت المخزونات بعيدا. وطالب الدول الأوروبية ببذل المزيد من الجهد لحمايتها من العقوبات.

اليوم الاثنين ، أصبح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أكبر مسؤول غربي يزور إيران منذ اندلاع الحرب الكلامية الجديدة في الشهر الماضي بين واشنطن وطهران .

وقال ماس في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "الوضع في المنطقة هنا شديد الانفجار وخطير للغاية." "التصعيد الخطير للتوترات القائمة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تصعيد عسكري " .

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ألقى ظريف باللوم على الولايات المتحدة في هذا التصعيد .

وقال "إن تخفيف التوتر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف الحرب الاقتصادية من قبل أمريكا". "أولئك الذين يشنون مثل هذه الحروب لا يمكن أن يتوقعوا أن يظلوا آمنين .

وقال ظريف إن المحادثات مع ماس كانت "صريحة وجادة". لكنه أضاف: "طهران ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي الموقعين على الصفقة لإنقاذها" .

وقال رئيس الوكالة أمانو إنه "قلق بشأن التوترات المتزايدة بشأن القضية النووية الإيرانية". وأعرب عن أمله في "إيجاد طرق لتخفيف التوترات الحالية من خلال الحوار. من الضروري أن تنفذ إيران بالكامل التزاماتها المتعلقة بالأسلحة النووية" بموجب الاتفاق.

عارض حلفاء واشنطن الأوروبيون قرارها العام الماضي بالتخلي عن الصفقة النووية. لقد وعدوا بمساعدة إيران على إيجاد طرق أخرى للتجارة ، ولكن دون نجاح حتى الآن. جميع الشركات الأوروبية الكبرى التي أعلنت عن خطط للاستثمار في إيران قامت منذ ذلك الحين بإيقافها خوفًا من العقاب الأمريكي.

وتقول إيران إن الأوروبيين لم يفعلوا ما يكفي لتزويدهم بطرق بديلة للتجارة. اعترف ماس بحدود مقدار المساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول الأوروبية.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف "نريد الوفاء بالتزاماتنا". "لا يمكننا أن نجعل المعجزات ، لكننا سنحاول تجنب فشل" الصفقة النووية .

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "حتى الآن ، لم نر خطوات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران .