كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كندا تنضم لدول أوروبية بحظر البلاستيك الضار فى 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الكندى جوستين ترودو، اليوم، أن كندا ستحظر استخدام البلاستيك "الضار" الذي يستخدم مرة واحدة في عام 2021 في محاولة للحد من تلوث المحيطات.

وتعد هذه المبادرة على غرار تشريع مماثل أقره الاتحاد الأوروبي ودول أخرى العام الماضي.

ووفقاً لشبكة "بى بى سى"، ستضع كندا أيضًا أهدافًا للشركات التي تصنع أو تبيع المواد البلاستيكية لتكون مسؤولة عن نفاياتها البلاستيكية.

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وحاليًا يتم إعادة تدوير أقل من 10% من البلاستيك المستخدم في كندا، ووصف ترودو قضية التلوث البلاستيكي بأنها "تحد عالمي".

وفي مايو، قالت الأمم المتحدة إن 180 دولة توصلت إلى اتفاق لتقليل كمية البلاستيك التي ينتهي بها المطاف في محيطات العالم، حيث يمكن أن تضر الأسماك والسلاحف البحرية والحيتان وغيرها من الحيوانات البرية.

ولم تتخذ الحكومة الكندية بعد قرارًا بشأن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي التي سيتم إدراجها في القائمة، ولكنها قد تستهدف الأكياس البلاستيكية والقش والسكاكين واللوحات والعصا البلاستيكية.