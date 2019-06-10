كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسم كاريكاتير إيرانى يصور ترامب "لعبة فى يد إسرائيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصور رسم كاريكاتير تم بثه مؤخرًا على شاشة التلفزيون الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره شخصًا معتوهاً ولعبة فى يد رئيس وزراء إسرائيل، وشخصاً مهووسًا بالحرب ولا يهتم سوى بالتعبير عن نفسه ويواجه نفسه دائمًا في المتاعب.

ووفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم، يُظهر مقطع الرسوم المتحركة القصير، ترامب، حيث تطارده نساء يلقين الحذاء عليه، ويفترض أنه إشارة إلى تأنيثه ومضايقته السابقة المزعومة للإناث.

كما يظهر الرسم الرئيس الأمريكى، وهو يتحدث على المنصة المنعقدة وسط أشجار النخيل العملاقة المفتوحة ونجمة داود- على ما يبدو أنه يلمح إلى أنه يجيب على أسياد إسرائيليين أو يهود.