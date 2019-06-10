كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد الرئيس الصينى فى حالة عدم حضور قمة مجموعة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الصين ستتفاوض على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة لأنه يتعين عليها القيام بذلك.

وتابع ترامب أن الصين تعمل على تخفيض قيمة عملتها، وقال إنه من الضروري القيام بشيء حيال ذلك لأن هذه الإجراءات تخلق سيناريو أعمال غير عادلة، كما انتقد الرئيس سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واعتبرها "مدمرة" لعدم خفض أسعار الفائدة.

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وفى مقابلة مع شبكة "سى ان بى سى"، قال ترامب إن النزاع بشأن شركة هواوى يمكن معالجته كجزء من اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين.

وهدد ترامب، بأنه إذا لم يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج قمة مجموعة العشرين، فسوف تسري الرسوم الجمركية على الفور، قال ترامب مرارًا إنه مستعد للقاء شي في قمة أوساكا في أواخر يونيو، لكن الصين لم تؤكد مشاركتها.

وأضاف ترامب "إذا لم يكن لدينا اتفاق، فسوف يشهدون زيادة في الرسوم".