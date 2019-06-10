كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتوعد أمريكا بعد الإحساس بالأمان بعد شن الحرب الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية الإيراني، الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، من أنه "لا يمكنها أن تتوقع البقاء آمنة" بعد شن ما وصفه بأنه حرب اقتصادية ضد طهران، وذلك وسط زيارة قام بها أكبر دبلوماسي ألماني يسعى إلى نزع فتيل التوتر.

وقدم محمد جواد ظريف سلسلة من التهديدات بشأن التوترات المستمرة التي تجتاح الخليج، وتتجذر الأزمة في قرار الرئيس دونالد ترامب منذ أكثر من عام بسحب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، وأعاد ترامب أيضًا فرض عقوبات صارمة على إيران، مستهدفًا قطاعها النفطي.

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ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، قال ظريف "لقد أعلن ترامب أن الولايات المتحدة شنت حربًا اقتصادية على إيران.. الحل الوحيد لتخفيف التوترات في هذه المنطقة هو وقف تلك الحرب الاقتصادية."

كما حذر ظريف من أن "من يبدأ الحرب معنا لن يكون هو الذي ينهيها".