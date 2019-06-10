موت شجرة الصداقة بين ماكرون وترامب

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ماتت شجرة الصداقة الرمزية التي زرعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بحديقة البيت الأبيض، بعد أن أصبحت العلاقات بين الرجلين متوترة.

وكان ماكرون أول زعيم عالمي يتم دعوته لإجراء زيارة دولة من قبل الرئيس ترامب.

وفي رحلة استغرقت ثلاثة أيام في أبريل 2018، شاهد رجال يزرعون شجرة بلوط في حديقة البيت الأبيض، ولكن كان لا بد من حفر الشجرة ونقلها إلى الحجر الصحي بسبب اللوائح.

وماتت شجرة البلوط منذ ذلك الحين، في حين أن الصداقة بين ترامب وماكرون قد خفتت، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.