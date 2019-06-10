كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي يلتقي رئيس البرلمان الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رئيس البرلمان الصومالي لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام الوطني بما في ذلك العمليات المشتركة بين بعثة الاتحاد الأفريقي والجيش الوطني الصومالي .

وقال السفير ماديرا ، فى مؤتمر بعد الاجتماع ، إنهم ناقشوا وضع القانون الانتخابي الذي تم عرضه على مجلس النواب. يعد القانون الانتخابي جزءًا من خارطة الطريق لانتخابات عام 2020/2021 .

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وكرر التزام بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بتنفيذ ولايتها في الصومال ، بما في ذلك دعم جهود الاستقرار والإنعاش المبكر للمساعدة في توفير مشاريع سريعة الأثر وبنية أساسية في مختلف المجتمعات.

في عام 2018 ، على سبيل المثال ، نفذت بعثة الاتحاد الأفريقي 47 مشروعًا سريع الأثر. وشملت إصلاح البنية التحتية المجتمعية الحالية مثل المدارس ونقاط المياه والطرق الموصلة والمراكز الصحية. كما أنشأنا فرصًا للعمل الحر بين الشباب والنساء والأطفال الذين يرأسهم أطفال. الأسر ، "كشف. وأضاف أن بعثة الاتحاد الأفريقي تدعم أيضا التطوير المؤسسي من خلال تعزيز قدرة السلطات المحلية.

وفيما يتعلق بدعم الاتصالات ، قال إن بعثة الاتحاد الأفريقي ليس لها أموال ولا تتلقى أي أموال في ميزانيتها المخصصة لدعم الاتصالات الاستراتيجية للجيش الصومالي أو قوة الشرطة الصومالية أو منظمات المجتمع المدني الصومالية أو أي منظمة أخرى. حتى فيما يتعلق بالاتصال الاستراتيجي الخاص بها ، فإن ما تحصل عليه بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال هو جزء من حزمة الدعم اللوجستي التي قدمتها إليها الأمم المتحدة .

