المنتخب الوطني للدراجات يفوز بطواف الكاميرون

فاز الفريق الوطني المغربي للدراجات بدورة 2019 لطواف الكاميرون في ختام المرحلة الثامنة التي جرت أطوارها أمس الأحد 09 يونيو، على مسافة 8ر122 كلم بين بافيا والعاصمة ياوندي.

وقطع الدراجون المغاربة المراحل الثمانية لهذا الطواف التي جرت منافساته في الفترة ما بين 01 و09 يونيو الجاري، بمجموع 81 س33د10ث متقدما على الفريق الرواندي (81 س35د24).

وعلى المستوى الفردي، فاز الكامروني كامزونغ أبيسولو (إس إن إتش كلوب) بالمرحلة الأخيرة، فيما حل المغربي الحسين الصباحي ثانيا متبوعا بالسلوفاكي مارتين مادار.

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وعاد الفوز النهائي للبلغاري رادوسلاف قسطنطينوف (فريق مارتيغيس إس سي بايدن أند ريغل).

وحقق المنتخب المغربي أداء جيدا خلال المرحلة الثامنة والأخيرة من هذا الطواف حيث حل أربعة متسابقين ضمن العشر الأوائل، وهم الحسين الصباحي (الرتبة 2) ويوسف بدادو (الرتبة 5)، وياسر الطاهري (الرتبة 6)، وعبد الرحيم الزاهيري (الرتبة 10).

وجرت منافسات هذا الطواف القاري، على ثمانية مراحل قطع خلالها المتسابقون مسافة 1140 كلم، وربطت المرحلة الأولى بين مدينتي أكونولينغا ومبانغ مرورا بمدينة أبونغ على مسافة 136 كلم بينما ربطت المرحلة الأخيرة بين مدينة بافيا والعاصمة الكاميرونية ياوندي على مسافة 8ر122 كلم.