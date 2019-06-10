كندا تعتزم حظر المواد البلاستيكية المُستخدمة لمرة واحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم كندا حظر بعض المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وتسبب ضررا بيئيا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الإثنين.
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، إن بلاده تعتزم تطبيق الحظر على منتجات مثل الماصات، والأكياس، وأدوات تناول الطعام البلاستيكية، بحلول أوائل 2021.
وذكر ترودو في كلمة ألقاها على ضفة بحيرة في محمية طبيعية بإقليم كيبيك، أن هدف حظر المواد البلاستيكيّة، هو تقليل المخلفات والنفايات لحماية محيطات العالم.
ويأتي إعلان ترودو قبل أقل من خمسة أشهر على إجراء انتخابات عامة من المتوقع أن يكون تغيُّر المناخ والتلوث من بين القضايا الرئيسية بحملاتها الانتخابيّة.
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