مسابقة النص المسرحي الموجه للأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي وضعته الهيئة العربية وتحفيزًا للكتاب المسرحيين العرب من الشباب حتى سن الخامسة والثلاثين، تنظم الهيئة العربية للمسرح النسخة الثانية عشرة من مسابقة التأليف المسرحي الموجه للأطفال. شروط التقديم Advertisements أن يكون عمرك بين 18-35. أن يكون النص المرشح للمسابقة مبنيًا على الثيمة التي اعتمدتها الهيئة العربية للمسرح للعام 2019 وهي: (طفال اليوم، شباب الغد ومستقبلنا، صانعو الجديد). أن يكون النص المرشح للمسابقة جديدًا ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، و لم يسبق أن شارك في المسابقة نفسها و لم يسبق نشره أو تقديمه في عرض مسرحي. أن لا يكون النص مونودراميًا. أن يكون النص مكتوبًا باللغة العربية الفصحى، فيما لا يقل عن (15) صفحة مطبوعة خط Arial 14 وبمسافات بينية لا تتجاوز 1.15. أن يقدم النص المسرحي مطبوعاً بصيغة (Word) و يرسل بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان: [email protected] آخر موعد للتقديم: 31 آب (أغسطس) 2019. للمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.

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