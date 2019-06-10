مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي وضعته الهيئة العربية وتحفيزًا للكتاب المسرحيين العرب من الشباب حتى سن الخامسة والثلاثين، تنظم الهيئة العربية للمسرح النسخة الثانية عشرة من مسابقة التأليف المسرحي الموجه للكبار (فوق سن الـ18) للعام 2019.

شروط التقديم

أن يكون عمرك بين 18-35.

أن يكون النص المرشح للمسابقة مبنيًا على الثيمة التي اعتمدتها الهيئة العربية للمسرح للعام 2019 وهي: (نكتب نصوص اليوم من أجل الغد).

أن يكون النص المرشح للمسابقة جديدًا ولم يسبق فوزه في مسابقة أخرى، و لم يسبق أن شارك في المسابقة نفسها و لم يسبق نشره أو تقديمه في عرض مسرحي.

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أن لا يكون النص مونودراميًا.

أن يكون النص مكتوبًا باللغة العربية الفصحى، فيما لا يقل عن (15) صفحة مطبوعة خط Arial 14 وبمسافات بينية لا تتجاوز 1.15.

أن يقدم النص المسرحي مطبوعاً بصيغة (Word) و يرسل بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان: [email protected]

آخر موعد للتقديم: 31 آب (أغسطس) 2019.

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