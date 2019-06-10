مسابقة الشارقة للأدب المكتبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

جائزة الشارقة للأدب المكتبي الدورة 21 تحت عنوان: “مكتبات المستقبل : استشراف ما بعد الرقمية”.

يعكس اختيار موضوع الدورة ضرورة التحول التدريجي للمكتبات ومؤسسات المعلومات نحو التعايش والإسهام في مجتمعات ما بعد الرقمية والفضاءات الإلكترونية والمعرفية، سواء على مستوى المعرفة ومستودعاتها ومصادرها، أو على مستوى آليات الحفظ والتنظيم والاسترجاع وأدواتها، وأخيرًا على مستوى طلاقة الإتاحة والخدمات، فيما يشكل في النهاية تحقيق هذه المؤسسات لمفاهيم الاستيعاب الرقمي والتكامل المعرفي، والإسهام بكفاءة في منظومات التحول الذكي بآلياته وتقنياته المختلفة.

وتستهدف الجائزة في هذه الدورة الممارسات الواقعية والتجارب الحية لمكتبات ما بعد المعرفة الرقمية سواء على مستوى الأشكال والأطر المعرفية أو على مستوى التشريعات أو الأدوات والممارسات أو مستوى الخدمات، وانتهاء بمستوى التخطيط واستشراف المستقبل على أن تكون المساهمات ضمن أحد هذه المحاور:

1.استشراف الخدمات المعلوماتية والمعرفية لمكتبات المستقبل.

2.مكتبات المستقبل كمنصة للتعليم والإبداع والابتكار المعرفي: تجارب واقعية.

3.هندسة الخدمات المعلوماتية في البيئة الرقمية لمكتبات المستقبل.

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4.أمن وإدارة الحقوق الرقمية في مكتبات المستقبل .

5.مكتبات المستقبل وبناء الشبكات الاجتماعية المعرفية .

6.التقنيات والتطبيقات الذكية لمكتبات المستقبل.

آخر موعد للتقديم: 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019.

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