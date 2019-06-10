محمد بن زايد وقائد البحرية الفرنسية يبحثان أوجه التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، مع الفريق أول ركن بحري كريستوف برازويك قائد القوات البحرية الفرنسية، أوجه التعاون المشترك بين الإمارات وفرنسا.





واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد القوات البحرية الفرنسية، وأجريا محادثات تناولت علاقات الصداقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها وتطويرها، لا سيما في ظل الحرص المشترك على رفع مستوى التعاون إلى آفاق أرحب.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والفريق أول بحري كريستوف برازويك، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات التي تشهدها المنطقة.